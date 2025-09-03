Україна та Британія готують спільні рішення для посилення обороноздатності: Шмигаль після зустрічі із Гіллі

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з його британським колегою Джоном Гілі. Сторони обговорили ключові потреби ЗСУ, питання довгострокової підтримки та гарантії безпеки для України. Про це Шмигаль повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.

За словами Шмигаля, Велика Британія є "ключовим партнером і справжнім лідером коаліції союзників України". Він наголосив на важливості забезпечення України боєприпасами, системами протиповітряної оборони та далекобійним озброєнням. Також окремо зупинилися на темі "Коаліції охочих", яка має виробити дієві механізми безпеки.

У продовження домовленостей Президента України та Прем’єр-міністра Великої Британії скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. Готуємо важливі рішення в цьому напрямку

У зустрічі також брали участь начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та очільник ГУР Кирило Буданов, які представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на фронті та планів росії.

Шмигаль закликав партнерів пришвидшити підготовку гарантій безпеки для досягнення миру

Шмигаль відзначив особисте лідерство Джона Гілі у підтримці України та вручив йому нагороду Міністерства оборони – "Хрест пошани".

Дякую уряду та народу Великої Британії за рішучу підтримку. Разом ми наближаємо справедливий і міцний мир для України та Європи