Украина и Британия готовят совместные решения для усиления обороноспособности: Шмыгаль после встречи с Гили
Киев • УНН
В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Гили. Стороны обсудили потребности ВСУ, долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.
В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили ключевые потребности ВСУ, вопросы долгосрочной поддержки и гарантии безопасности для Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, Великобритания является "ключевым партнером и настоящим лидером коалиции союзников Украины". Он отметил важность обеспечения Украины боеприпасами, системами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением. Также отдельно остановились на теме "Коалиции желающих", которая должна выработать действенные механизмы безопасности.
В продолжение договоренностей Президента Украины и Премьер-министра Великобритании скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Готовим важные решения в этом направлении
Во встрече также принимали участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР Кирилл Буданов, которые представили британской стороне актуальные данные о ситуации на фронте и планах россии.
Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира30.08.25, 07:39 • 3650 просмотров
Шмыгаль отметил личное лидерство Джона Хили в поддержке Украины и вручил ему награду Министерства обороны – "Крест почета".
Спасибо правительству и народу Великобритании за решительную поддержку. Вместе мы приближаем справедливый и прочный мир для Украины и Европы
Напомним
Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл в Киев. Он встретится с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем для координации вопросов следующего заседания в формате "Рамштайн" и обсуждения оборонных проектов.