14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина и Британия готовят совместные решения для усиления обороноспособности: Шмыгаль после встречи с Гили

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Гили. Стороны обсудили потребности ВСУ, долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.

Украина и Британия готовят совместные решения для усиления обороноспособности: Шмыгаль после встречи с Гили

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили ключевые потребности ВСУ, вопросы долгосрочной поддержки и гарантии безопасности для Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, Великобритания является "ключевым партнером и настоящим лидером коалиции союзников Украины". Он отметил важность обеспечения Украины боеприпасами, системами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением. Также отдельно остановились на теме "Коалиции желающих", которая должна выработать действенные механизмы безопасности.

В продолжение договоренностей Президента Украины и Премьер-министра Великобритании скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Готовим важные решения в этом направлении

– сообщил Шмыгаль.

Во встрече также принимали участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР Кирилл Буданов, которые представили британской стороне актуальные данные о ситуации на фронте и планах россии.

Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира30.08.25, 07:39 • 3650 просмотров

Шмыгаль отметил личное лидерство Джона Хили в поддержке Украины и вручил ему награду Министерства обороны – "Крест почета".

Спасибо правительству и народу Великобритании за решительную поддержку. Вместе мы приближаем справедливый и прочный мир для Украины и Европы

– подчеркнул украинский министр.

Напомним

Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл в Киев. Он встретится с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем для координации вопросов следующего заседания в формате "Рамштайн" и обсуждения оборонных проектов.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Андрей Гнатов
Джон Хили
Министерство обороны (Великобритания)
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Великобритания
Украина
Денис Шмыгаль
Киев