Украина и Британия готовят совместные решения для усиления обороноспособности: Шмыгаль после встречи с Гили

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили ключевые потребности ВСУ, вопросы долгосрочной поддержки и гарантии безопасности для Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.

По словам Шмыгаля, Великобритания является "ключевым партнером и настоящим лидером коалиции союзников Украины". Он отметил важность обеспечения Украины боеприпасами, системами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением. Также отдельно остановились на теме "Коалиции желающих", которая должна выработать действенные механизмы безопасности.

В продолжение договоренностей Президента Украины и Премьер-министра Великобритании скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Готовим важные решения в этом направлении

Во встрече также принимали участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава ГУР Кирилл Буданов, которые представили британской стороне актуальные данные о ситуации на фронте и планах россии.

Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира

Шмыгаль отметил личное лидерство Джона Хили в поддержке Украины и вручил ему награду Министерства обороны – "Крест почета".

Спасибо правительству и народу Великобритании за решительную поддержку. Вместе мы приближаем справедливый и прочный мир для Украины и Европы