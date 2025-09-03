Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув до Києва. Він зустрінеться з українським міністром оборони Денисом Шмигалем для координації питань наступного засідання у форматі "Рамштайн" та обговорення оборонних проєктів.
Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти
Він також додав, що готуються "важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн".
