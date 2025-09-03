$41.370.05
Ексклюзив
07:25 • 340 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 2946 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 8690 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 10536 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 66798 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 100071 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 136524 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 149347 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79549 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142688 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув до Києва. Він зустрінеться з українським міністром оборони Денисом Шмигалем для координації питань наступного засідання у форматі "Рамштайн" та обговорення оборонних проєктів.

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі приїхав у Київ. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти

- написав Шмигаль.

Він також додав, що готуються "важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн".

Нагадаємо

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме в Україні протягом наступного тижня. Заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован повідомив про заплановані зустрічі.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Джон Гілі
Велика Британія
Україна
Денис Шмигаль
Лондон
Київ