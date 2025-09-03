Министр обороны Великобритании приехал в Киев
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл в Киев. Он встретится с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем для координации вопросов следующего заседания в формате "Рамштайн" и обсуждения оборонных проектов.
Министр обороны Великобритании Джон Хили приехал в Киев. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Рад приветствовать в Украине Министра обороны Великобритании Джона Хили. Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты
Он также добавил, что готовятся "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран".
Напомним
