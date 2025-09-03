$41.370.05
Эксклюзив
06:20 • 2688 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
06:20 • 2688 просмотра
06:00 • 10303 просмотра
Эксклюзив
06:16 • 8230 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
06:00 • 10303 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24 • 136368 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
2 сентября, 11:02 • 99970 просмотра
2 сентября, 08:31 • 79520 просмотра
2 сентября, 10:24 • 136368 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 149266 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79520 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142658 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
06:57 • 1980 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 8244 просмотра
Эксклюзив
06:16 • 8244 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
2 сентября, 10:24 • 136369 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 66580 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 136369 просмотра
Министр обороны Великобритании приехал в Киев

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл в Киев. Он встретится с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем для координации вопросов следующего заседания в формате "Рамштайн" и обсуждения оборонных проектов.

Министр обороны Великобритании приехал в Киев

Министр обороны Великобритании Джон Хили приехал в Киев. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Рад приветствовать в Украине Министра обороны Великобритании Джона Хили. Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты

- написал Шмыгаль.

Он также добавил, что готовятся "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран".

Напомним

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели. Заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован сообщил о запланированных встречах.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Джон Хили
Великобритания
Украина
Денис Шмыгаль
Лондон
Киев