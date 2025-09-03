До Києва прибула із візитом команда МВФ
Київ • УНН
Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва та працюватиме в Україні наступного тижня. Заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован повідомив про заплановані зустрічі.
Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано
Він зазначив, що місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.
Нагадаємо
Україна очікувала місію МВФ наприкінці серпня, частиною переговорної групи будуть депутати ВР. Країна прагне координації програм МВФ та ЄС.
На початку серпня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорювалася нова програма фінансової допомоги, яка має зміцнити Україну зараз і в післявоєнний час.