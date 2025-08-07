Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорювалася нова програма фінансової допомоги, яка має зміцнити Україну зараз і в післявоєнний час.
Деталі
Зеленський зазначив, що поінформував Георгієву про спільну з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами та наступні кроки.
Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки
За його словами, важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи.
Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим. Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення. Дякую!
