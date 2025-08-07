Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 18917 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 22368 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66554 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67839 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76769 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112913 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69519 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45502 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45197 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56369 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.9м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 57770 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90098 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 29989 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 56873 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35496 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 18950 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35918 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 57281 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 66595 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 67873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Закарпатська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90362 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 127466 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 136951 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 128471 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 139373 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Шахед-136

Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорювалася нова програма фінансової допомоги, яка має зміцнити Україну зараз і в післявоєнний час.

Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Йшлося про нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що поінформував Георгієву про спільну з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами та наступні кроки.

Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки 

- наголосив Президент.

За його словами, важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи.

Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ01.08.25, 20:12 • 4758 переглядiв

Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим.  Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко01.08.25, 20:22 • 215299 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна