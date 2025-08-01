Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко

У Києві очікують на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання - повідомила Свириденко.

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Як повідомляв УНН, сьогодні Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ.

Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік. Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ - повідомила Свириденко.

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