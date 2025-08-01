Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Київ • УНН
Місія Міжнародного валютного фонду очікується в Києві наприкінці серпня. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про майбутні інтенсивні переговори та роботу над бюджетом 2026 року.
У Києві очікують на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання
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Як повідомляв УНН, сьогодні Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ.
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