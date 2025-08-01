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Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Місія Міжнародного валютного фонду очікується в Києві наприкінці серпня. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про майбутні інтенсивні переговори та роботу над бюджетом 2026 року.

Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко

У Києві очікують на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання 

- повідомила Свириденко.

Додамо

Як повідомляв УНН, сьогодні Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ. 

Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік. Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ 

- повідомила Свириденко.

Новий Прем'єр Свириденко допустила звернення за новою програмою до МВФ22.07.25, 09:42 • 2888 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Україна
Київ