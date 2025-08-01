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Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та директорка МВФ Крісталіна Георгієва обговорили співпрацю. Йшлося про проєкт бюджету 2026 року та пошук рішень для покриття фінансових потреб України.

Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ. Йшлося про подальші кроки у співпраці, а також роботу над проєктом бюджету на 2026 рік, передає УНН.

Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік. Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ 

- повідомила Свириденко.

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