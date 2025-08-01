Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та директорка МВФ Крісталіна Георгієва обговорили співпрацю. Йшлося про проєкт бюджету 2026 року та пошук рішень для покриття фінансових потреб України.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ. Йшлося про подальші кроки у співпраці, а також роботу над проєктом бюджету на 2026 рік, передає УНН.
Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік. Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ
Комуналка після війни: МВФ наполягає на підвищенні тарифів01.07.25, 19:03 • 1664 перегляди
Прем'єрка подякувала директорці МВФ за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва.
Новий Прем'єр Свириденко допустила звернення за новою програмою до МВФ22.07.25, 09:42 • 2887 переглядiв