Комуналка після війни: МВФ наполягає на підвищенні тарифів

Війна рф проти України у розпалі, однак Міжнародний валютний фонд вже закликає підготувати післявоєнний порядок денний. Зокрема ідеться про комунальні послуги для домогосподарств - вони мають "відповідати рівню відшкодування витрат".

Про це ідеться у Меморандумі з МВФ. Аналітичний документ було оприлюднено на сайті фонду, передає УНН.

Деталі

Підвищення тарифів допоможе відновити прибутковість у секторі побутової енергетики, зменшити борговий тягар у секторі - повідомляє оновлений меморандум МВФ.

Про те, що слід очікувати імовірного підвищення вартості комунальних послуг для населення ідеться у окремому блоці під назвою "Україна: Енергетична дорожня карта для післявоєнної України". Наразі можна зробити висновок, що газ, світло, опалення та гаряча вода за оцінками експертів Міжнародного валютного фонду можуть подорожчати.

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Низка формулювань, які наведено у 170-страничному меморандумі з МВФ:

Незважаючи на часті масштабні енергетичні атаки під час війни, енергетичний сектор України залишився стійким. Але все це завдяки ремонтам та підтримці міжнародних донорів.

У першій половині 2024 року приблизно половина генеруючих потужностей була серйозно пошкоджена або зруйнована. На початку 2025 року до 50% газової інфраструктури - тимчасово пошкоджені. Наразі ідеться про падіння видобутку газу та зниження обсягів зберігання газу.

Відповідні інциденти висвітлюють виклики та потреби енергетичного сектору, - наголошується у Меморандумі з МВФ.

Загальні збитки в енергетичному та видобувному секторах з моменту вторгнення становлять 20,5 млрд доларів США.

Про це свідчить оцінка збитків та потреб (Світовий банк).

Нинішнім пріоритетом влади є подолання впливу війни на енергетичний секто. Але також існує також нагальна потреба у підготовці порядку денного післявоєнних реформ у секторі - наголошується у документі.

У той час як ціни на електроенергію для домогосподарств були підвищені у 2023 та 2024 роках з низької бази, тарифи на тепло та воду були предметом цінового мораторію з початку війни, - нагадують у аналітичному блоці Меморандуму.

ціни на електроенергію для домогосподарств, за оцінками, покривають близько половини ціни для клієнтів малого бізнесу в Києві;

ціни на газ для домогосподарств становлять приблизно 50 відсотків від рівня відшкодування витрат.

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Ідеться про те, щоб ціни на комунальні послуги відповідали рівню відшкодування витрат.

Ідеться про нову методологію тарифоутворення, яка "враховувала соціальні міркування".

Підвищення тарифів допоможе відновити прибутковість у споживчому енергетичному секторі, полегшить боргове навантаження в окремих його частинах та стимулюватиме вхід на ринок та конкуренцію на оптових та роздрібних ринках енергії, одночасно стимулюючи заходи енергоефективності. - повідомляє документ МВФ.

Доповнення

Серед інших тез у тексті Меморандуму вказується і про таке:

Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2–3 відсотків: менший дефіцит електроенергії компенсується зниженням виробництва газу та слабшим експортом сільськогосподарської продукції.

Враховуючи важливість повоєнної енергетичної архітектури, влада зобов'язується розпочати роботу над енергетичною дорожньою картою для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії, зокрема щодо стратегій щодо тарифів, PSO та захисту найбільш вразливих домогосподарств.

Економіка залишається стійкою, але війна погіршує перспективи. Ідеться про зростання напруги на ринку праці, зокрема.

Дефіцит поточного рахунку 2025 року без урахування грантів зросте порівняно з Сьомим оглядом (на 1,7 відсотка ВВП), що відображає:

збільшення пріоритетного імпорту на тлі вищих фіскальних витрат;

збільшення імпорту газу для компенсації втрат від атак на енергетичну інфраструктуру;

зниження обсягів експорту сільськогосподарської продукції.

Жорстка монетарна політика є доречною, і НБУ повинен бути готовим до подальшого посилення у разі погіршення інфляційних очікувань. Більша гнучкість обмінного курсу допоможе зміцнити економічну стійкість, одночасно захищаючи резерви, - попереджає один з блоків аналітичного документу у тексті Меморандуму з МВФ.

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