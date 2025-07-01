Коммуналка после войны: МВФ настаивает на повышении тарифов
Киев • УНН
Международный валютный фонд призывает Украину повысить тарифы на коммунальные услуги до «уровня возмещения расходов». Повышение вероятно коснется газа, света, отопления и горячей воды. Это должно способствовать восстановлению прибыльности энергетического сектора.
Война РФ против Украины в разгаре, однако Международный валютный фонд уже призывает подготовить послевоенную повестку дня. В частности, речь идет о коммунальных услугах для домохозяйств – они должны «соответствовать уровню возмещения расходов».
Об этом говорится в Меморандуме с МВФ. Аналитический документ был обнародован на сайте фонда, передает УНН.
Детали
Повышение тарифов поможет восстановить прибыльность в бытовом энергетическом секторе, уменьшить долговое бремя в секторе
О том, что следует ожидать вероятного повышения стоимости коммунальных услуг для населения, говорится в отдельном блоке под названием «Украина: Энергетическая дорожная карта для послевоенной Украины». Сейчас можно сделать вывод, что газ, свет, отопление и горячая вода, по оценкам экспертов Международного валютного фонда, могут подорожать.
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Ряд формулировок, приведенных в 170-страничном меморандуме с МВФ:
Несмотря на частые масштабные энергетические атаки во время войны, энергетический сектор Украины остался устойчивым. Но все это благодаря ремонтам и поддержке международных доноров.
В первой половине 2024 года примерно половина генерирующих мощностей была серьезно повреждена или разрушена. В начале 2025 года до 50% газовой инфраструктуры - временно повреждены. В настоящее время речь идет о падении добычи газа и снижении объемов хранения газа.
Соответствующие инциденты освещают вызовы и потребности энергетического сектора, - отмечается в Меморандуме с МВФ.
Общие убытки в энергетическом и добывающем секторах с момента вторжения составляют 20,5 млрд долларов США.
Об этом свидетельствует оценка убытков и потребностей (Всемирный банк).
Нынешним приоритетом властей является преодоление влияния войны на энергетический сектор. Но также существует острая необходимость в подготовке повестки дня послевоенных реформ в секторе
В то время как цены на электроэнергию для домохозяйств были повышены в 2023 и 2024 годах с низкой базы, тарифы на тепло и воду были предметом ценового моратория с начала войны, - напоминают в аналитическом блоке Меморандума.
- цены на электроэнергию для домохозяйств, по оценкам, покрывают около половины цены для клиентов малого бизнеса в Киеве;
- цены на газ для домохозяйств составляют примерно 50 процентов от уровня возмещения расходов.
Необходимый план создания устойчивого сектора в послевоенный период
Речь идет о том, чтобы цены на коммунальные услуги соответствовали уровню возмещения расходов.
Речь идет о новой методологии тарифообразования, которая "учитывала социальные соображения".
Повышение тарифов поможет восстановить прибыльность в потребительском энергетическом секторе, облегчит долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать вход на рынок и конкуренцию на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя меры энергоэффективности.
Дополнительно
Среди других тезисов в тексте Меморандума указывается и следующее:
Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2–3 процентов: меньший дефицит электроэнергии компенсируется снижением производства газа и более слабым экспортом сельскохозяйственной продукции.
Учитывая важность послевоенной энергетической архитектуры, власти обязуются начать работу над энергетической дорожной картой для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии, в частности, относительно стратегий по тарифам, PSO и защите наиболее уязвимых домохозяйств.
Экономика остается устойчивой, но война ухудшает перспективы. Речь идет о росте напряженности на рынке труда, в частности.
Дефицит текущего счета 2025 года без учета грантов возрастет по сравнению с Седьмым обзором (на 1,7 процента ВВП), что отражает:
- увеличение приоритетного импорта на фоне более высоких фискальных расходов;
- увеличение импорта газа для компенсации потерь от атак на энергетическую инфраструктуру;
- снижение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции.
Жёсткая монетарная политика уместна, и НБУ должен быть готов к дальнейшему ужесточению в случае ухудшения инфляционных ожиданий. Большая гибкость обменного курса поможет укрепить экономическую устойчивость, одновременно защищая резервы, - предупреждает один из блоков аналитического документа в тексте Меморандума с МВФ.
Напомним
Международный валютный фонд пересмотрел программу EFF для Украины, отсрочив и добавив новые структурные маяки, при этом Украина просит изменить структуру выплат в 2025 году.
Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2025 году.