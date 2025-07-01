Коммуналка после войны: МВФ настаивает на повышении тарифов

Война РФ против Украины в разгаре, однако Международный валютный фонд уже призывает подготовить послевоенную повестку дня. В частности, речь идет о коммунальных услугах для домохозяйств – они должны «соответствовать уровню возмещения расходов».

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ. Аналитический документ был обнародован на сайте фонда, передает УНН.

Детали

Повышение тарифов поможет восстановить прибыльность в бытовом энергетическом секторе, уменьшить долговое бремя в секторе - сообщает обновленный меморандум МВФ.

О том, что следует ожидать вероятного повышения стоимости коммунальных услуг для населения, говорится в отдельном блоке под названием «Украина: Энергетическая дорожная карта для послевоенной Украины». Сейчас можно сделать вывод, что газ, свет, отопление и горячая вода, по оценкам экспертов Международного валютного фонда, могут подорожать.

Пока мирные переговоры без результата, в МВФ определили негативный сценарий: война до середины 2026 года

Ряд формулировок, приведенных в 170-страничном меморандуме с МВФ:

Несмотря на частые масштабные энергетические атаки во время войны, энергетический сектор Украины остался устойчивым. Но все это благодаря ремонтам и поддержке международных доноров.

В первой половине 2024 года примерно половина генерирующих мощностей была серьезно повреждена или разрушена. В начале 2025 года до 50% газовой инфраструктуры - временно повреждены. В настоящее время речь идет о падении добычи газа и снижении объемов хранения газа.

Соответствующие инциденты освещают вызовы и потребности энергетического сектора, - отмечается в Меморандуме с МВФ.

Общие убытки в энергетическом и добывающем секторах с момента вторжения составляют 20,5 млрд долларов США.

Об этом свидетельствует оценка убытков и потребностей (Всемирный банк).

Нынешним приоритетом властей является преодоление влияния войны на энергетический сектор. Но также существует острая необходимость в подготовке повестки дня послевоенных реформ в секторе - отмечается в документе.

В то время как цены на электроэнергию для домохозяйств были повышены в 2023 и 2024 годах с низкой базы, тарифы на тепло и воду были предметом ценового моратория с начала войны, - напоминают в аналитическом блоке Меморандума.

цены на электроэнергию для домохозяйств, по оценкам, покрывают около половины цены для клиентов малого бизнеса в Киеве;

цены на газ для домохозяйств составляют примерно 50 процентов от уровня возмещения расходов.

Необходимый план создания устойчивого сектора в послевоенный период - пишут авторы блока "Украина: Энергетическая дорожная карта"

Речь идет о том, чтобы цены на коммунальные услуги соответствовали уровню возмещения расходов.

Речь идет о новой методологии тарифообразования, которая "учитывала социальные соображения".

Повышение тарифов поможет восстановить прибыльность в потребительском энергетическом секторе, облегчит долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать вход на рынок и конкуренцию на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя меры энергоэффективности. - сообщает документ МВФ.

Дополнительно

Среди других тезисов в тексте Меморандума указывается и следующее:

Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2–3 процентов: меньший дефицит электроэнергии компенсируется снижением производства газа и более слабым экспортом сельскохозяйственной продукции.

Учитывая важность послевоенной энергетической архитектуры, власти обязуются начать работу над энергетической дорожной картой для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии, в частности, относительно стратегий по тарифам, PSO и защите наиболее уязвимых домохозяйств.

Экономика остается устойчивой, но война ухудшает перспективы. Речь идет о росте напряженности на рынке труда, в частности.

Дефицит текущего счета 2025 года без учета грантов возрастет по сравнению с Седьмым обзором (на 1,7 процента ВВП), что отражает:

увеличение приоритетного импорта на фоне более высоких фискальных расходов;

увеличение импорта газа для компенсации потерь от атак на энергетическую инфраструктуру;

снижение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции.

Жёсткая монетарная политика уместна, и НБУ должен быть готов к дальнейшему ужесточению в случае ухудшения инфляционных ожиданий. Большая гибкость обменного курса поможет укрепить экономическую устойчивость, одновременно защищая резервы, - предупреждает один из блоков аналитического документа в тексте Меморандума с МВФ.

Напомним

Международный валютный фонд пересмотрел программу EFF для Украины, отсрочив и добавив новые структурные маяки, при этом Украина просит изменить структуру выплат в 2025 году.

Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2025 году.