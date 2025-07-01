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Пока мирные переговоры без результата, в МВФ определили негативный сценарий: война до середины 2026 года

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Международный валютный фонд обновил негативный сценарий для Украины, предполагая продолжение войны до середины 2026 года из-за отсутствия ощутимых результатов мирных переговоров. Это предусматривает возможный «шок» в третьем квартале 2025 года, что повлияет на экономические настроения и инфраструктуру.

Пока мирные переговоры без результата, в МВФ определили негативный сценарий: война до середины 2026 года

В то же время эксперты Международного валютного фонда также считают вероятным сценарий окончания войны к концу 2025 года. Но в обновленном документе указывается, что послевоенная обстановка остается крайне неопределенной.

Передает УНН со ссылкой на imf.org.

Детали

В соответствии с политикой Фонда в отношении кредитования в условиях чрезвычайно высокой неопределенности сотрудники Фонда обновили негативный сценарий, оставив в основе допущение о более интенсивной войне, которая продлится до середины 2026 года.

Также отмечается, что в третьем квартале 2025 года предполагается вероятность «шока», впрочем прежде всего, сценарий «предполагает более длительную и интенсивную войну по сравнению с текущим базовым сценарием».

Справка

По базовому сценарию, который МВФ также пока учитывает, война России против Украины должна завершиться в последнем квартале 2025 года — это базовый сценарий, но его актуальность пока не отрицается окончательно. 

О войне, которая может завершиться к середине 2026 года и прогнозе «шока».

Шок окажет значительное влияние на настроения компаний и домохозяйств и темпы возвращения мигрантов, а также повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и перебои в электроснабжении по сравнению с базовым сценарием.

- говорится в документе экспертов МВФ на сайте imf.org.

В целом в 170-страничном документе повторяется в той или иной форме тезис о том, что «риски и неопределенность остаются чрезвычайно высокими».

Допущения о войне, лежащие в основе программных сценариев, остаются уместными, поскольку мирные переговоры еще не принесли ощутимых результатов, что создает как положительные, так и отрицательные риски относительно продолжительности и интенсивности войны.

- информируют в своем исследовании эксперты МВФ. 

Указывается, что текущая программа «имеет ограниченные возможности для того, чтобы абсорбировать любые новые шоки». В том числе от более длительной и интенсивной войны. Но, программа МВФ «оставляет Украине достаточно времени для проведения реформ, необходимых для восстановления внешней жизнеспособности в среднесрочной перспективе».

Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2-3%

Прогноз роста ВВП на 2025 год сохранен на уровне 2-3% г/г, поскольку меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии в значительной степени компенсируется более высокими потребностями в импорте газа из-за сокращения внутренних производственных мощностей и более низкого уровня экспорта сельскохозяйственной продукции.

- пишет МВФ в своем отчете

Инфляция остается высокой, но умеренной, ожидания в целом стабильны. Давление, связанное с войной, требует дополнительного бюджета на 2025 год. Потребности в расходах на оборону на 2025 год выросли, что обусловило необходимость дополнительного бюджета.

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Среднесрочный фискальный курс был пересмотрен с более взвешенной фискальной корректировкой и измененной структурой расходов.

Речь идет также о «решимости властей в формировании политики (хотя в последнее время она несколько уменьшилась из-за ослабления реформаторского импульса в парламенте) и планировании на случай чрезвычайных ситуаций» - говорится в документе.

Поддерживается приверженность международного сообщества продолжению поддержки Украины.

В МВФ прогнозируют, что «высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему увеличению дефицита бюджета в 2025–2026 годах», - несмотря на предполагаемое внедрение некоторых корректирующих мер.

Также в аналитическом документе указывается, что «послевоенная обстановка остается крайне неопределенной».

Напомним

Международный валютный фонд пересмотрел программу EFF для Украины, отсрочив и добавив новые структурные маяки, при этом Украина просит изменить структуру выплат в 2025 году. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта достигнуты, а общий размер программы МВФ остается 15,5 млрд долл.

МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль30.06.25, 22:06 • 21799 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
Украина
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