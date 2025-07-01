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Поки мирні переговори без результату, в МВФ визначили негативний сценарій: війна до середини 2026 року

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Міжнародний валютний фонд оновив негативний сценарій для України, припускаючи продовження війни до середини 2026 року через відсутність відчутних результатів мирних переговорів. Це передбачає можливий «шок» у третьому кварталі 2025 року, що вплине на економічні настрої та інфраструктуру.

Поки мирні переговори без результату, в МВФ визначили негативний сценарій: війна до середини 2026 року

Водночас експерти Міжнародного валютного фонду зберігають також імовірним сценарій завершення війни до кінця 2025 року. Але у оновленому документі вказується про те, що післявоєнне середовище залишається вкрай невизначеним.

Передає УНН із посиланням на imf.org.

Деталі

Відповідно до політики Фонду щодо кредитування в умовах надзвичайно високої невизначеності, співробітники Фонду оновили негативний сценарій, залишивши в основі припущення про більш інтенсивну війну, яка триватиме до середини 2026 року.

Також зазначається, що в третьому кварталі 2025 року передбачається імовірність "шоку", втім перш за все, сценарій "передбачає тривалішу та інтенсивнішу війну порівняно з поточним базовим сценарієм".

Довідково

За базовим сценарієм, який МВФ також поки що враховує, війна росії проти України має завершитися у останньому кварталі 2025 року - це базовий сценарій, але його акутальність поки не заперечується остаточно. 

Щодо війни, яка може завершиться до середини 2026 року та прогнозу "шоку".

Шок матиме значний вплив на настрої компаній і домогосподарств та темпи повернення мігрантів, а також спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої в електропостачанні порівняно з базовим сценарієм.

- ідеться у документі експертів МВФ на сайті imf.org.

Загалом у 170-сторіноковому документів повторюється у тій чи іншій формі теза про те, що "ризики та невизначеність залишаються надзвичайно високими".

Припущення про війну, що лежать в основі програмних сценаріїв, залишаються доречними, оскільки мирні переговори ще не принесли відчутних результатів, що створює як позитивні, так і негативні ризики щодо тривалості та інтенсивності війни.

- інформують у своєму досліджені експерти МВФ. 

Вказується, що поточна програма "має обмежені можливості для того, щоб абсорбувати будь-які нові шоки". У тому числі від більш тривалої та інтенсивної війни. Але, програма МВФ "залишає Україні достатньо часу для проведення реформ, необхідних для відновлення зовнішньої життєздатності в середньостроковій перспективі".

Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2-3%

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік збережено на рівні 2-3% р/р, оскільки менший, ніж очікувалось, дефіцит електроенергії значною мірою компенсується вищими потребами в імпорті газу через скорочення внутрішніх виробничих потужностей та більш низький рівень експорту сільськогосподарської продукції.

- пише МВФ у своєму звіті

Інфляція залишається високою, але помірною, очікування загалом стабільні. Тиск, пов'язаний з війною, вимагає додаткового бюджету на 2025 рік. Потреби у витратах на оборону на 2025 рік зросли, що зумовило необхідність додаткового бюджету.

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Середньостроковий фіскальний курс було переглянуто з більш виваженим фіскальним коригуванням та зміненою структурою видатків.

Ідеться також про "рішучість влади у формуванні політики (хоча останнім часом вона дещо зменшилася через послаблення реформаторського імпульсу в парламенті) та планування на випадок надзвичайних ситуацій" - ідеться у документі.

Підтримується відданість міжнародної спільноти продовженню підтримки України.

У МВФ прогнозують, що "високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого збільшення дефіциту бюджету у 2025–2026 роках", - незважаючи на передбачуване впровадження деяких коригувальних заходів.

Також у аналітичному документі вказується, що "післявоєнне середовище залишається вкрай невизначеним".

Слід зазначити, що у звіті МВФ також вказано:

Раніше завершення війни також може розблокувати позитивний сценарій, за умови належних гарантій безпеки, міжнародної підтримки, а також рішучих реформ

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд переглянув програму EFF для України, відтермінувавши та додавши нові структурні маяки, при цьому Україна просить змінити структуру виплат у 2025 році. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня досягнуті, а загальний розмір програми МВФ залишається 15,5 млрд дол.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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