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МВФ відтермінував низку маяків для України та додав нові

Київ • УНН

 • 435 перегляди

Міжнародний валютний фонд переглянув програму EFF для України, відтермінувавши та додавши нові структурні маяки, при цьому Україна просить змінити структуру виплат у 2025 році. Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня досягнуті, а загальний розмір програми МВФ залишається 15,5 млрд дол.

МВФ відтермінував низку маяків для України та додав нові

Міжнародний валютний фонд в межах перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України відтермінував деякі структурні маяки і додав чотири нових, при цьому Україна звернулася до Фонду з проханням змінити структуру виплат за програмою у 2025 році, повідомили у НБУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

У МВФ, за даними Нацбанку, вказали, що показники виконання програми залишаються високими. "Усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід та два структурні маяки", - ідеться у повідомленні.

Встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків були переглянуті для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ

- повідомили у НБУ.

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Із урахуванням оновлених потреб платіжного балансу, як зазначили у Нацбанку, "українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF у 2025 році".

Водночас загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Україна
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