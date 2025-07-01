МВФ отложил ряд структурных маяков для Украины и добавил новые

Международный валютный фонд в рамках пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины отсрочил некоторые структурные маяки и добавил четыре новых, при этом Украина обратилась в Фонд с просьбой изменить структуру выплат по программе в 2025 году, сообщили в НБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

В МВФ, по данным Нацбанка, указали, что показатели выполнения программы остаются высокими. "Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года достигнуты. Также выполнено одно предварительное мероприятие и два структурных маяка", - говорится в сообщении.

Установлено четыре новых структурных маяка, а сроки некоторых структурных маяков были пересмотрены для предоставления правительству дополнительного времени на завершение ключевых реформ - сообщили в НБУ.

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С учетом обновленных потребностей платежного баланса, как отметили в Нацбанке, "украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF в 2025 году".

В то же время общий размер программы остается неизменным (15,5 млрд долл. США).

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