Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко и директор МВФ Кристалина Георгиева обсудили сотрудничество. Речь шла о проекте бюджета 2026 года и поиске решений для покрытия финансовых потребностей Украины.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела разговор с Кристалиной Георгиевой — директором-распорядителем МВФ. Речь шла о дальнейших шагах в сотрудничестве, а также работе над проектом бюджета на 2026 год, передает УНН.
Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год. Вместе с партнерами ищем решения для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ
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