Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко

В Киеве ожидают визита миссии Международного валютного фонда в конце августа. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Ожидаем визита миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства - сообщила Свириденко.

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Как сообщал УНН, сегодня Свириденко провела разговор с Кристалиной Георгиевой — директором-распорядителем МВФ.

Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год. Вместе с партнерами ищем решения для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ - сообщила Свириденко.

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