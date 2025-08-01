Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Киев • УНН
Миссия Международного валютного фонда ожидается в Киеве в конце августа. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о предстоящих интенсивных переговорах и работе над бюджетом 2026 года.
В Киеве ожидают визита миссии Международного валютного фонда в конце августа. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Ожидаем визита миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства
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Как сообщал УНН, сегодня Свириденко провела разговор с Кристалиной Георгиевой — директором-распорядителем МВФ.
Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год. Вместе с партнерами ищем решения для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ
Новый Премьер Свириденко допустила обращение за новой программой к МВФ22.07.25, 09:42 • 2888 просмотров