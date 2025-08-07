Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 18702 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 22188 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 66251 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 67542 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 76632 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 112644 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 69487 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 45490 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45192 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56366 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.9м/с
46%
755мм
Популярные новости
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 57772 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 90101 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 29990 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 56875 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 35497 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
15:56 • 18674 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 35539 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 56909 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 66210 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 67500 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Закарпатская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 90131 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 127389 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 136879 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 128404 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 139312 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136

Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждалась новая программа финансовой помощи, которая должна укрепить Украину сейчас и в послевоенное время.

Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Речь шла о новой программе финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что проинформировал Георгиеву о совместной с партнерами работе для скорейшего окончания войны, о вчерашнем разговоре с Президентом Трампом и европейскими лидерами и следующих шагах.

Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и прочного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки 

- подчеркнул Президент.

По его словам, важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну, Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.

Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ01.08.25, 20:12 • 4758 просмотров

Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро предпринять все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим.  Говорили также о дополнительном финансировании для наших воинов. Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решения. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.

Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко01.08.25, 20:22 • 215299 просмотров

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Международный валютный фонд
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина