Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждалась новая программа финансовой помощи, которая должна укрепить Украину сейчас и в послевоенное время.
Детали
Зеленский отметил, что проинформировал Георгиеву о совместной с партнерами работе для скорейшего окончания войны, о вчерашнем разговоре с Президентом Трампом и европейскими лидерами и следующих шагах.
Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и прочного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки
По его словам, важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну, Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.
Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро предпринять все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим. Говорили также о дополнительном финансировании для наших воинов. Различные варианты рассматриваем. Будем вместе искать решения. Спасибо!
