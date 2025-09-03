В Киев прибыла с визитом команда МВФ
Киев • УНН
В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели. Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован в Facebook, пишет УНН.
Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано
Он отметил, что миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.
Напомним
Украина ожидала миссию МВФ в конце августа, частью переговорной группы будут депутаты ВР. Страна стремится к координации программ МВФ и ЕС.
В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждалась новая программа финансовой помощи, которая должна укрепить Украину сейчас и в послевоенное время.