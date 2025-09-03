$41.370.05
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
06:16 • 4660 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 7090 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50 • 64827 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02 • 98950 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24 • 135083 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 148513 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79250 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142399 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 52744 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
В Киев прибыла с визитом команда МВФ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и будет работать в Украине на следующей неделе. Заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован сообщил о запланированных встречах.

В Киев прибыла с визитом команда МВФ

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели. Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован в Facebook, пишет УНН.

Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано

- написал Рашкован.

Он отметил, что миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.

Напомним

Украина ожидала миссию МВФ в конце августа, частью переговорной группы будут депутаты ВР. Страна стремится к координации программ МВФ и ЕС.

В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждалась новая программа финансовой помощи, которая должна укрепить Украину сейчас и в послевоенное время.

Ольга Розгон

