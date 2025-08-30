Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира
Киев • УНН
Министр обороны Денис Шмыгаль призвал европейских коллег ускорить подготовку гарантий безопасности для Украины. Он выделил пять приоритетов, включая оснащение ВСУ и оборонно-промышленную интеграцию.
Министр обороны Денис Шмыгаль призвал европейских коллег делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира. В частности, усилить санкции и конфискации российских активов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился онлайн к европейским коллегам во время заседания министров обороны ЕС под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Он проинформировал о последствиях российских обстрелов в ночь на 28 августа.
Министр обороны призвал партнеров делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира.
Мы должны ускорять работу над настоящими гарантиями безопасности, в частности в рамках Коалиции желающих
Он выделил пять приоритетов:
- оснащение Вооруженных Сил Украины;
- поставка оружия по механизму PURL;
- создание эффективной архитектуры будущих гарантий безопасности для Украины, где каждая страна-партнер внесет свой четкий вклад;
- обучение украинских военных;
- оборонно-промышленная интеграция.
Глава украинского оборонного ведомства отметил необходимость усиления санкций и конфискации российских активов. Он отметил, что это действенные элементы геополитического и экономического давления на агрессора.
Напомним
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала ООН усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Это произошло на экстренном заседании Совбеза ООН после массированных атак, унесших жизни 25 человек, среди которых четверо детей.
