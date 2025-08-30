Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира

$41.260.06
48.130.25
ukru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 34273 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 145128 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 125901 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 77620 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 87905 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 56189 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 111240 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 74373 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 70611 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 164293 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
65%
749мм
Популярные новости
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 10605 просмотра
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29 августа, 20:33 • 6686 просмотра
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде01:23 • 6862 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05 • 7450 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50 • 6862 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 102731 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 107893 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 145145 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 125913 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 111247 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 37516 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 173996 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 201682 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 202434 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 187201 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Старлинк
Фокс Ньюс
СВИФТ

Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль призвал европейских коллег ускорить подготовку гарантий безопасности для Украины. Он выделил пять приоритетов, включая оснащение ВСУ и оборонно-промышленную интеграцию.

Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира

Министр обороны Денис Шмыгаль призвал европейских коллег делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира. В частности, усилить санкции и конфискации российских активов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился онлайн к европейским коллегам во время заседания министров обороны ЕС под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Он проинформировал о последствиях российских обстрелов в ночь на 28 августа.

Министр обороны призвал партнеров делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира.

Мы должны ускорять работу над настоящими гарантиями безопасности, в частности в рамках Коалиции желающих

– сказал Денис Шмыгаль.

Он выделил пять приоритетов:

  • оснащение Вооруженных Сил Украины;
    • поставка оружия по механизму PURL;
      • создание эффективной архитектуры будущих гарантий безопасности для Украины, где каждая страна-партнер внесет свой четкий вклад;
        • обучение украинских военных;
          • оборонно-промышленная интеграция.

            Глава украинского оборонного ведомства отметил необходимость усиления санкций и конфискации российских активов. Он отметил, что это действенные элементы геополитического и экономического давления на агрессора.

            Напомним

            Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала ООН усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Это произошло на экстренном заседании Совбеза ООН после массированных атак, унесших жизни 25 человек, среди которых четверо детей.

            Шмыгаль обсудил с министром финансов Германии финансирование оружия, усиление ПВО и системы Patriot26.08.25, 02:32 • 3079 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Политика
            Юлия Свириденко
            Кайя Каллас
            Министерство обороны Украины
            Организация Объединенных Наций
            Европейский Союз
            Денис Шмыгаль