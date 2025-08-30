Шмыгаль призвал партнеров ускорить подготовку гарантий безопасности для достижения мира

Министр обороны Денис Шмыгаль призвал европейских коллег делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира. В частности, усилить санкции и конфискации российских активов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился онлайн к европейским коллегам во время заседания министров обороны ЕС под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Он проинформировал о последствиях российских обстрелов в ночь на 28 августа.

Министр обороны призвал партнеров делать вместе с Украиной все для завершения войны и достижения длительного и справедливого мира.

Мы должны ускорять работу над настоящими гарантиями безопасности, в частности в рамках Коалиции желающих