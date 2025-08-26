$41.280.07
Шмыгаль обсудил с министром финансов Германии финансирование оружия, усиление ПВО и системы Patriot

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с вице-канцлером Германии Ларсом Клинбайлем. Стороны обсудили финансирование вооружений, усиление ПВО и передачу двух систем Patriot, а также развитие совместных предприятий.

Шмыгаль обсудил с министром финансов Германии финансирование оружия, усиление ПВО и системы Patriot

В понедельник, 25 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с вице-канцлером Германии Ларсом Клинбайлем. Обсудили финансирование вооружений, усиление противовоздушной обороны и передачу двух систем Patriot. Об этом информирует УНН со ссылкой на Минобороны Украины, Telegram-канал Дениса Шмыгаля.

Детали

В ведомстве отметили, что стороны сфокусировались на потребностях Украины в финансировании производства и закупки оружия.

Важная встреча с Вице-канцлером - Федеральным министром финансов Германии Ларсом Клинбайлем. Обсудили потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия. Отдельно подняли вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. В этом контексте высоко ценим намерение Германии передать две системы Patriot

- написал глава оборонного ведомства в своем Telegram.

По информации министерства обороны Украины, другой важной темой встречи стало развитие совместных предприятий, в частности по производству дронов. По словам Дениса Шмыгаля, стороны также работают над реализацией двусторонних проектов с немецкой компанией Rheinmetall.

"Благодарны Германии за непоколебимую поддержку Украины и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество ради безопасности всей Европы", – добавил Министр обороны.

Напомним

25 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом подготовку к подписанию соглашения о производстве и поставках беспилотников. Стороны также обсудили оборонные приоритеты Украины и гарантии безопасности.

Вита Зеленецкая

Политика
Кит Келлог
Зенитная война
Министерство обороны Украины
Рейнметалл
MIM-104 Patriot
Европа
Германия
KAB-1500L
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Беспилотный летательный аппарат