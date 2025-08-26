Шмыгаль обсудил с министром финансов Германии финансирование оружия, усиление ПВО и системы Patriot
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с вице-канцлером Германии Ларсом Клинбайлем. Стороны обсудили финансирование вооружений, усиление ПВО и передачу двух систем Patriot, а также развитие совместных предприятий.
Детали
В ведомстве отметили, что стороны сфокусировались на потребностях Украины в финансировании производства и закупки оружия.
Важная встреча с Вице-канцлером - Федеральным министром финансов Германии Ларсом Клинбайлем. Обсудили потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия. Отдельно подняли вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. В этом контексте высоко ценим намерение Германии передать две системы Patriot
По информации министерства обороны Украины, другой важной темой встречи стало развитие совместных предприятий, в частности по производству дронов. По словам Дениса Шмыгаля, стороны также работают над реализацией двусторонних проектов с немецкой компанией Rheinmetall.
"Благодарны Германии за непоколебимую поддержку Украины и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество ради безопасности всей Европы", – добавил Министр обороны.
Напомним
25 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом подготовку к подписанию соглашения о производстве и поставках беспилотников. Стороны также обсудили оборонные приоритеты Украины и гарантии безопасности.
