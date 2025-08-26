Шмигаль обговорив з міністром фінансів Німеччини фінансування зброї, посилення ППО та системи Patriot
Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінбайлем. Сторони обговорили фінансування озброєнь, посилення ППО та передачу двох систем Patriot, а також розвиток спільних підприємств.
Деталі
У відомстві зазначили, що сторони сфокусувалися на потребах України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї.
Важлива зустріч із Віцеканцлером - Федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінбайлем. Обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї. Окремо порушили питання посилення протиповітряної оборони України. У цьому контексті високо цінуємо намір Німеччини передати дві системи Patriot
За інформацією міністерства оборони України, іншою важливою темою зустрічі став розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів. За словами Дениса Шмигаля, сторони також працюють над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall.
"Вдячні Німеччині за непохитну підтримку України та розраховуємо на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи", – додав Міністр оборони.
Нагадаємо
25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.
