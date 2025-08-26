Шмигаль обговорив з міністром фінансів Німеччини фінансування зброї, посилення ППО та системи Patriot

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10787 перегляди
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 60136 перегляди
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181870 перегляди
25 серпня, 00:01 • 68692 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66733 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66249 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51694 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі25 серпня, 15:22 • 3646 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25 серпня, 17:08 • 9368 перегляди
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл25 серпня, 17:33 • 6078 перегляди
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34 • 3908 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”19:32 • 5686 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 76496 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135190 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Польща
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 7726 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 76496 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 57181 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 93598 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 75099 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
The Guardian
Долар США

Шмигаль обговорив з міністром фінансів Німеччини фінансування зброї, посилення ППО та системи Patriot

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінбайлем. Сторони обговорили фінансування озброєнь, посилення ППО та передачу двох систем Patriot, а також розвиток спільних підприємств.

Шмигаль обговорив з міністром фінансів Німеччини фінансування зброї, посилення ППО та системи Patriot

У понеділок, 25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером Німеччини Ларсом Клінбайлем. Обговорили фінансування озброєнь, посилення протиповітряної оборони та передачу двох систем Patriot. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони України, Telegram-канал Дениса Шмигаля.

Деталі

У відомстві зазначили, що сторони сфокусувалися на потребах України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї. 

Важлива зустріч із Віцеканцлером - Федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінбайлем. Обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї. Окремо порушили питання посилення протиповітряної оборони України. У цьому контексті високо цінуємо намір Німеччини передати дві системи Patriot

- написав очільник оборонного відомства у своєму Telegram.

За інформацією міністерства оборони України, іншою важливою темою зустрічі став розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів. За словами Дениса Шмигаля, сторони також працюють над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall.

"Вдячні Німеччині за непохитну підтримку України та розраховуємо на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи", – додав Міністр оборони.

Нагадаємо

25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.

Денис Шмигаль показав прем’єр-міністру Норвегії виробництво українських дронів25.08.25, 22:27 • 1062 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Кіт Келлог
Протиповітряна оборона
Міністерство оборони України
Рейнметалл
MIM-104 Patriot
Європа
Німеччина
KAB-1500L
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат