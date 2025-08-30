Шмигаль закликав партнерів пришвидшити підготовку гарантій безпеки для досягнення миру
Київ • УНН
Міністр оборони Денис Шмигаль закликав європейських колег робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру. Зокрема, посилити санкції та конфіскації російських активів. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся онлайн до європейських колег під час засідання міністрів оборони ЄС під головуванням Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
Він поінформував про наслідки російських обстрілів в ніч проти 28 серпня.
Міністр оборони закликав партнерів робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.
Ми маємо прискорювати роботу над справжніми гарантіями безпеки, зокрема в межах Коаліції охочих
Він виокремив п’ять пріоритетів:
- оснащення Збройних Сил України;
- постачання зброї за механізмом PURL;
- створення ефективної архітектури майбутніх гарантій безпеки для України, де кожна країна-партнер зробить свій чіткий внесок;
- навчання українських військових;
- оборонно-промислова інтеграція.
Очільник українського оборонного відомства наголосив на необхідності посилення санкцій та конфіскації російських активів. Він зазначив, що це дієві елементи геополітичного та економічного тиску на агресора.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала ООН посилити дипломатичний, економічний та військовий тиск на росію. Це відбулося на екстреному засіданні Радбезу ООН після масованих атак, що забрали життя 25 людей, серед яких четверо дітей.
