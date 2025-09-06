США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News

Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною угоду про придбання американської зброї. Її сума може становити 100 мільярдів доларів, повідомляє NBC News із посиланням на неназваного американського чиновника, інформує УНН.

Згідно з угодою, Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це США отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

За даними видання, американську сторону на цих переговорах представляє генерал ВПС Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Угода є одним з елементів ширшого обговорення, в якому йдеться про стримування Росії, навчання українських військових та співпрацю в оборонній промисловості.

У свою чергу прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт не уточнила деталей цього плану.

Президент Трамп є тим, хто приймає рішення. З поваги до поточних дипломатичних переговорів Білий дім не збирається випереджати його в цих важливих питаннях