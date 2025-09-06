США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News

$41.350.02
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 15767 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 20764 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 18163 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 30918 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39608 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 34771 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63018 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45794 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56909 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 20766 перегляди
5 вересня, 15:10 • 20766 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
5 вересня, 07:47 • 45773 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
5 вересня, 06:13 • 63019 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
4 вересня, 18:50 • 44978 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 44978 перегляди
УНН Lite
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16 • 82146 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
4 вересня, 07:43 • 31726 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
3 вересня, 19:15 • 36388 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
3 вересня, 17:44 • 37650 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37650 перегляди
США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News

Київ • УНН

 • 34 перегляди

США та Україна ведуть переговори щодо угоди про придбання американської зброї на суму 100 мільярдів доларів. Угода передбачає обмін інтелектуальною власністю на передові українські системи.

США та Україна обговорюють угоду щодо зброї на 100 мільярдів доларів - NBC News

Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною угоду про придбання американської зброї. Її сума може становити 100 мільярдів доларів, повідомляє NBC News із посиланням на неназваного американського чиновника, інформує УНН.

Деталі

Згідно з угодою, Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це США отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

За даними видання, американську сторону на цих переговорах представляє генерал ВПС Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Угода є одним з елементів ширшого обговорення, в якому йдеться про стримування Росії, навчання українських військових та співпрацю в оборонній промисловості.

У свою чергу прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт не уточнила деталей цього плану.

Президент Трамп є тим, хто приймає рішення. З поваги до поточних дипломатичних переговорів Білий дім не збирається випереджати його в цих важливих питаннях

- зазначила Лівітт.

Нагадаємо

За інформацією Aviation Week, передача Україні від США першої пробної партії з 10 ракет ERAM очікується вже у жовтні цього року. Поставки боєприпасів збільшеної дальності не тільки відкривають новий канал постачання далекобійної зброї, а й представляють нову парадигму швидкості придбання, розробки та масового виробництва повітряних ракет для Пентагону.

Вадим Хлюдзинський

