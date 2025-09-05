Україна отримає перші 10 ракет ERAM від США вже у жовтні - ЗМІ

Передача Україні від США першої пробної партії з 10 ракет ERAM очікується вже у жовтні цього року. Про це пише видання Aviation Week, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, поставки боєприпасів збільшеної дальності (ERAM) не тільки відкривають новий канал постачання далекобійної зброї, яка, як очікується, буде поставлена українським і американським військам у великих кількостях, а також представляють нову парадигму швидкості придбання, розробки та масового виробництва повітряних ракет для Пентагону.

ERAM з'явився всього за 14 місяців після опублікування тендеру в серпні 2024 року - поставка прототипів крилатих ракет повітряного базування запланована на жовтень. Це продукт нової організації, яку ВПС США створили кілька років тому в рамках Управління озброєння Центру управління життєвим циклом - зазначає видання.

Наголошується, що хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде менше.

Перші 10 ракет буде поставлено у жовтні - додає видання.

Управління ВПС також працює над іншими проектами. Серед них новий клас палетованих боєприпасів, подібних до ERAM, потенційна наступна закупівля недорогих ракет класу "повітря-повітря" та все ще засекречений проект під назвою Sunrise. Додаткові проекти створення прототипів гіперзвукових та дозвукових ракет можуть розпочатися у третьому кварталі 2026 фінансового року.

Згідно документів, які отримало видання, партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції, окремо виготовлені компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies, буде поставлена до кінця жовтня 2026 року.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM