Украина получит первые 10 ракет ERAM от США уже в октябре - СМИ

Передача Украине от США первой пробной партии из 10 ракет ERAM ожидается уже в октябре этого года. Об этом пишет издание Aviation Week, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, поставки боеприпасов увеличенной дальности (ERAM) не только открывают новый канал поставки дальнобойного оружия, которое, как ожидается, будет поставлено украинским и американским войскам в больших количествах, а также представляют новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства воздушных ракет для Пентагона.

ERAM появился всего за 14 месяцев после опубликования тендера в августе 2024 года - поставка прототипов крылатых ракет воздушного базирования запланирована на октябрь. Это продукт новой организации, которую ВВС США создали несколько лет назад в рамках Управления вооружения Центра управления жизненным циклом - отмечает издание.

Отмечается, что хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая произведенная партия будет меньше.

Первые 10 ракет будут поставлены в октябре - добавляет издание.

Управление ВВС также работает над другими проектами. Среди них новый класс паллетированных боеприпасов, подобных ERAM, потенциальная следующая закупка недорогих ракет класса "воздух-воздух" и все еще засекреченный проект под названием Sunrise. Дополнительные проекты создания прототипов гиперзвуковых и дозвуковых ракет могут начаться в третьем квартале 2026 финансового года.

Согласно документам, которые получило издание, партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции, отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies, будет поставлена до конца октября 2026 года.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

