ЗСУ відбили атаку 84 ворожих БПЛА: знищено 60 цілей, але є влучання
Київ • УНН
Вночі 9 вересня російські окупанти атакували Україну 84 БПЛА різних типів. Сили ППО знищили 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
У ніч на 9 вересня російські окупанти атакували Україну 84-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили України.
Деталі
Ворог запускав дрони з брянська, курська, міллєрово, приморсько-ахтарська. Понад 50 з запущених цілей - БПЛА Shahed.
Сили протиповітряної оборони України збили або подавили 60 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА на 10 локаціях.
Для знищення російських дронів були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що впродовж минулої доби відбулось 195 бойових зіткнень, росіяни застосували ракети, керовані бомби та 5516 дронів-камікадзе.