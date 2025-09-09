$41.220.13
8 вересня, 21:35 • 2906 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 15572 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 29662 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 32603 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 26522 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47014 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26650 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27424 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26959 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27546 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
ЗСУ відбили атаку 84 ворожих БПЛА: знищено 60 цілей, але є влучання

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Вночі 9 вересня російські окупанти атакували Україну 84 БПЛА різних типів. Сили ППО знищили 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

ЗСУ відбили атаку 84 ворожих БПЛА: знищено 60 цілей, але є влучання

У ніч на 9 вересня російські окупанти атакували Україну 84-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили України.

Деталі

Ворог запускав дрони з брянська, курська, міллєрово, приморсько-ахтарська. Понад 50 з запущених цілей - БПЛА Shahed.

Сили протиповітряної оборони України збили або подавили 60 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА на 10 локаціях.

Для знищення російських дронів були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що впродовж минулої доби відбулось 195 бойових зіткнень, росіяни застосували ракети, керовані бомби та 5516 дронів-камікадзе.

Євген Устименко

Війна в Україні
Курськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна