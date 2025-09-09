ВСУ отбили атаку 84 вражеских БПЛА: уничтожено 60 целей, но есть попадания

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 21:35 • 2950 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 15633 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 29725 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 32682 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 26558 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47038 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26662 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27427 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26962 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27549 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.1м/с
71%
754мм
Популярные новости
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС8 сентября, 20:07 • 12609 просмотра
Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger8 сентября, 21:17 • 7308 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 11179 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto01:19 • 6648 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 10219 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 32676 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 27181 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 82133 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 63140 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 64360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 15377 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 15224 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 82133 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 42199 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 45996 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Хранитель

ВСУ отбили атаку 84 вражеских БПЛА: уничтожено 60 целей, но есть попадания

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Ночью 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

ВСУ отбили атаку 84 вражеских БПЛА: уничтожено 60 целей, но есть попадания

В ночь на 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Подробности

Враг запускал дроны из брянска, курска, миллерово, приморско-ахтарска. Более 50 из запущенных целей - БПЛА Shahed.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА на 10 локациях.

Для уничтожения российских дронов были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений, россияне применили ракеты, управляемые бомбы и 5516 дронов-камикадзе.

Евгений Устименко

Война в Украине
Курск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина