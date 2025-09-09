ВСУ отбили атаку 84 вражеских БПЛА: уничтожено 60 целей, но есть попадания
Киев • УНН
Ночью 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
В ночь на 9 сентября российские оккупанты атаковали Украину 84 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Подробности
Враг запускал дроны из брянска, курска, миллерово, приморско-ахтарска. Более 50 из запущенных целей - БПЛА Shahed.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА на 10 локациях.
Для уничтожения российских дронов были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений, россияне применили ракеты, управляемые бомбы и 5516 дронов-камикадзе.