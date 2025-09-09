195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією - Генштаб

$41.220.13
8 вересня, 21:35 • 3010 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 15702 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 29790 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 32770 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 26606 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47086 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26683 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27439 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26968 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27556 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 8 вересня, 20:07
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 8 вересня, 21:17
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС 8 вересня, 22:29
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника 01:19
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура 01:55
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану 8 вересня, 15:42
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном 8 вересня, 13:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради 8 вересня, 06:30
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду 8 вересня, 05:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Запоріжжя
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка 6 вересня, 18:22
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією - Генштаб

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Впродовж доби відбулось 195 бойових зіткнень, ворог застосував ракети, керовані бомби та 5516 дронів-камікадзе. Сили оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему, знищивши 950 окупантів та їхню техніку.

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією - Генштаб

Впродовж доби відбулось 195 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Окупанти застосували 5516 дронів-камікадзе та здійснили 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів по районах населених пунктів Приморське Запорізької області і Миколаївка Херсонської області. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському та курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 950 осіб. Також було знищено танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Українські сили безпілотних систем атакували стратегічний об'єкт "Транснефти" у Найтоповичах. Знищена нафтопомпа транспортувала пальне з білоруських НПЗ до рф.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Брянська область
Вовчанськ
Покровськ
Білорусь
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Краматорськ
Куп'янськ