195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією - Генштаб

Впродовж доби відбулось 195 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Окупанти застосували 5516 дронів-камікадзе та здійснили 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів по районах населених пунктів Приморське Запорізької області і Миколаївка Херсонської області. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському та курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 950 осіб. Також було знищено танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Українські сили безпілотних систем атакували стратегічний об'єкт "Транснефти" у Найтоповичах. Знищена нафтопомпа транспортувала пальне з білоруських НПЗ до рф.