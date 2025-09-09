$41.220.13
8 сентября, 21:35 • 3008 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 15699 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 29788 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 32767 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 26604 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47082 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26682 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27439 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26968 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27556 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
195 боевых столкновений: враг бил ракетами, бомбами и артиллерией - Генштаб

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В течение суток произошло 195 боевых столкновений, враг применил ракеты, управляемые бомбы и 5516 дронов-камикадзе. Силы обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему, уничтожив 950 оккупантов и их технику.

195 боевых столкновений: враг бил ракетами, бомбами и артиллерией - Генштаб

За сутки произошло 195 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Оккупанты применили 5516 дронов-камикадзе и совершили 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области и Николаевка Херсонской области. В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоекономического, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малеевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 950 человек. Также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним

Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.

