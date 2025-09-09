195 боевых столкновений: враг бил ракетами, бомбами и артиллерией - Генштаб

За сутки произошло 195 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Оккупанты применили 5516 дронов-камикадзе и совершили 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области и Николаевка Херсонской области. В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоекономического, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малеевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 950 человек. Также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним

Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.