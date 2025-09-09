В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете
Киев • УНН
В Купянском районе Харьковской области двое парней 11 и 12 лет получили тяжелые ранения от взрыва. Полиция призывает соблюдать правила обращения с подозрительными находками.
В Купянском районе Харьковской области двое мальчиков 11 и 12 лет получили тяжелые ранения в результате взрыва опасного предмета. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
Напомним
российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.
