В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете

Эксклюзив
07:55 • 25945 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 36118 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 33459 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 21874 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 20706 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 23617 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36176 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 48737 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 28459 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49380 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 19700 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 36118 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 33459 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 48737 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 40813 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 14361 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 24955 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 24218 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 92952 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 50574 просмотра
В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Купянском районе Харьковской области двое парней 11 и 12 лет получили тяжелые ранения от взрыва. Полиция призывает соблюдать правила обращения с подозрительными находками.

В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете

В Купянском районе Харьковской области двое мальчиков 11 и 12 лет получили тяжелые ранения в результате взрыва опасного предмета. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

В Купянском районе двое детей пострадали в результате взрыва опасного предмета: полиция призывает соблюдать правила обращения с подозрительными находками

- говорится в сообщении.

Напомним

российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.

Украина рискует остаться без достаточных средств ПВО из-за замедления поставок из США - FT
09.09.25, 10:07

Ольга Розгон

Общество
Криминал и ЧП
Харьковская область