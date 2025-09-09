$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 25870 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 35938 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 33326 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 21790 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20641 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23581 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36134 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 48677 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 28452 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49357 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Армія рф ударила авіабомбою по місцю видачі пенсій на Донеччині: більше ніж 20 загиблих

Київ • УНН

 • 914 перегляди

російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.

Армія рф ударила авіабомбою по місцю видачі пенсій на Донеччині: більше ніж 20 загиблих

У вівторок, 9 вересня, російські окупанти скинули авіабомбу по селищу Ярова на Донеччині, де у цей час перебували цивільні люди - вони отримували пенсійні виплати. За попередніми даними, загинуло понад 20 людей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих

- написав Зеленський.

Він додав: подібні російські удари не мають залишитись без належної реакції світу.

росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб росія перестала нести смерть

 - підкреслив Президент.

  Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російського удару загинула 21 людина.  

Увага, кадри 18+!!!

росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії - це чистий тероризм. Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину 

- написав чиновник.

Він закликав жителів регіону евакуюватися у більш безпечні області України.

Нагадаємо

8 вересня російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. 30-річний чоловік отримав контузію і вибухову травму, його доставили до лікарні.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна