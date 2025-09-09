Армія рф ударила авіабомбою по місцю видачі пенсій на Донеччині: більше ніж 20 загиблих
Київ • УНН
російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.
У вівторок, 9 вересня, російські окупанти скинули авіабомбу по селищу Ярова на Донеччині, де у цей час перебували цивільні люди - вони отримували пенсійні виплати. За попередніми даними, загинуло понад 20 людей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих
Він додав: подібні російські удари не мають залишитись без належної реакції світу.
росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб росія перестала нести смерть
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російського удару загинула 21 людина.
росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії - це чистий тероризм. Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину
Він закликав жителів регіону евакуюватися у більш безпечні області України.
8 вересня російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. 30-річний чоловік отримав контузію і вибухову травму, його доставили до лікарні.