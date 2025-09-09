$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 25961 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 36151 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 33482 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 21891 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 20723 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 23623 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36184 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 48747 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28461 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49385 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Армия РФ ударила авиабомбой по месту выдачи пенсий в Донецкой области: более 20 погибших

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.

Армия РФ ударила авиабомбой по месту выдачи пенсий в Донецкой области: более 20 погибших

Во вторник, 9 сентября, российские оккупанты сбросили авиабомбу по поселку Яровая в Донецкой области, где в это время находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. По предварительным данным, погибло более 20 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших

- написал Зеленский.

Он добавил: подобные российские удары не должны остаться без должной реакции мира.

россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездеятельным. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы россия перестала нести смерть

 - подчеркнул Президент.

  Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате российского удара погиб 21 человек.  

Внимание, кадры 18+!!!

россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия - это чистый терроризм. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления 

- написал чиновник.

Он призвал жителей региона эвакуироваться в более безопасные области Украины.

Напомним

8 сентября российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. 30-летний мужчина получил контузию и взрывную травму, его доставили в больницу.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина