Армия РФ ударила авиабомбой по месту выдачи пенсий в Донецкой области: более 20 погибших
Киев • УНН
Российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.
Во вторник, 9 сентября, российские оккупанты сбросили авиабомбу по поселку Яровая в Донецкой области, где в это время находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. По предварительным данным, погибло более 20 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших
Он добавил: подобные российские удары не должны остаться без должной реакции мира.
россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездеятельным. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы россия перестала нести смерть
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате российского удара погиб 21 человек.
Внимание, кадры 18+!!!
россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия - это чистый терроризм. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления
Он призвал жителей региона эвакуироваться в более безопасные области Украины.
Напомним
8 сентября российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. 30-летний мужчина получил контузию и взрывную травму, его доставили в больницу.