росія обстріляла Херсон: постраждав місцевий житель
Вранці 8 вересня 2025 року російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. 30-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію, його доставили до лікарні.
Вранці 8 вересня 2025 року російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. Про це інформує УНН з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).
Зранку російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію
Зазначається, що постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
