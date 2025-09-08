росія обстріляла Херсон: постраждав місцевий житель

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 5400 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 18325 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 34401 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 44718 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 62345 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 73458 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 107112 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 90048 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53543 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57727 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
88%
755мм
Популярнi новини
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 7312 перегляди
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 6342 перегляди
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці7 вересня, 20:38 • 3616 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 12560 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 23:20 • 9956 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 107111 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 90047 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 83980 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 62928 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 84318 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 17385 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 23007 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 55341 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 111106 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 52141 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot

росія обстріляла Херсон: постраждав місцевий житель

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Вранці 8 вересня 2025 року російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. 30-річний чоловік отримав вибухову травму та контузію, його доставили до лікарні.

росія обстріляла Херсон: постраждав місцевий житель

Вранці 8 вересня 2025 року російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. Про це інформує УНН з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Зранку російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 30-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та контузію

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждало доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення ешелонованої системи протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Пріоритетом є формування екіпажів, навчання операторів та забезпечення ефективними засобами ураження.

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії07.09.25, 23:28 • 2762 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Олександр Сирський
Херсон