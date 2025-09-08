$41.350.00
Россия обстреляла Херсон: пострадал местный житель

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Утром 8 сентября 2025 года российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. 30-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, его доставили в больницу.

Россия обстреляла Херсон: пострадал местный житель

Утром 8 сентября 2025 года российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. В результате обстрела пострадал местный житель. Об этом информирует УНН со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).

Утром российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона. Под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Приоритетом является формирование экипажей, обучение операторов и обеспечение эффективными средствами поражения.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Александр Сырский
Херсон