Россия обстреляла Херсон: пострадал местный житель
Киев • УНН
Утром 8 сентября 2025 года российская армия атаковала дронами Днепровский район Херсона. В результате обстрела пострадал местный житель. Об этом информирует УНН со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).
Утром российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона. Под вражеский удар попал 30-летний херсонец. Он получил взрывную травму и контузию
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Приоритетом является формирование экипажей, обучение операторов и обеспечение эффективными средствами поражения.
