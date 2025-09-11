В результате атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек, среди них полицейские и медики - прокуратура

В результате российских обстрелов и ударов по Купянскому району Харьковской области ранения получили десять человек, среди них пятеро полицейских и двое медработников. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 11 сентября, около 9:20 утра, в селе Осиново вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль полиции. Ранения и травмы получили пятеро правоохранителей. Уже в 9:30 оккупанты открыли артиллерийский огонь по поселку Ковшаровка. В результате обстрела поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи, пострадали двое медиков.

Впоследствии, около 10:30 утра, авиационному удару подверглось село Грушевка. Там ранения получили две женщины - 54 и 83 лет, а также 50-летний мужчина. В результате атаки повреждены жилые дома.

Досудебные расследования по фактам военных преступлений открыты по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В Купянском районе Харьковской области двое парней 11 и 12 лет получили тяжелые ранения от взрыва. Полиция призывает соблюдать правила обращения с подозрительными находками.

