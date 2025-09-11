$41.210.09
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 11688 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 22396 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 14516 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 13157 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 19847 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13853 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15974 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14150 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14202 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
В результате атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек, среди них полицейские и медики - прокуратура

Киев • УНН

 • 360 просмотра

В результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области ранены десять человек, включая пятерых полицейских и двух медиков. Удары произошли по селам Осиново, Ковшаровка и Грушевка, повреждены служебный автомобиль полиции и скорая помощь.

В результате атак РФ на Купянщине пострадали 10 человек, среди них полицейские и медики - прокуратура

В результате российских обстрелов и ударов по Купянскому району Харьковской области ранения получили десять человек, среди них пятеро полицейских и двое медработников. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 11 сентября, около 9:20 утра, в селе Осиново вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль полиции. Ранения и травмы получили пятеро правоохранителей. Уже в 9:30 оккупанты открыли артиллерийский огонь по поселку Ковшаровка. В результате обстрела поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи, пострадали двое медиков.

Впоследствии, около 10:30 утра, авиационному удару подверглось село Грушевка. Там ранения получили две женщины - 54 и 83 лет, а также 50-летний мужчина. В результате атаки повреждены жилые дома.

Досудебные расследования по фактам военных преступлений открыты по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним

В Купянском районе Харьковской области двое парней 11 и 12 лет получили тяжелые ранения от взрыва. Полиция призывает соблюдать правила обращения с подозрительными находками.

Вероника Марченко

