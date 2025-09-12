На Харківщині росіяни ударним дроном атакували цивільне авто: поранено троє людей

Війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Харківській області. В результаті атаки поранення отримали троє людей. Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківській громаді. Внаслідок ворожого удару в с. Сподобівка постраждали троє людей: 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік

Синєгубова підкреслив, що поранених госпіталізували, їм надається вся потрібна допомога.

Глава Харківської ОВА також зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у с. Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у сел. Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік