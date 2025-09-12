$41.210.09
Ексклюзив
09:11 • 1556 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 7428 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 7264 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 10782 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 34711 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 37853 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51393 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 78093 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39781 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30814 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 52856 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 70369 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 74004 перегляди
На Харківщині росіяни ударним дроном атакували цивільне авто: поранено троє людей

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Шевченківській громаді Харківської області, поранивши трьох людей. Загалом за добу ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів регіону, постраждали 10 людей.

На Харківщині росіяни ударним дроном атакували цивільне авто: поранено троє людей

Війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Харківській області. В результаті атаки поранення отримали троє людей. Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківській громаді. Внаслідок ворожого удару в с. Сподобівка постраждали троє людей: 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік

- йдеться у повідомленні.

Синєгубова підкреслив, що поранених госпіталізували, їм надається вся потрібна допомога.

Доповнення

Глава Харківської ОВА також зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у с. Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у сел. Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік

- повідомив Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
    • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
      • 6 fpv-дронів;
        • 1 БпЛА (тип встановлюється).

          Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

          • у Куп'янському районі пошкоджено приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, 9 приватних будинків, 8 господарчих споруд, гараж, аатомобіль (с. Грушівка); автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), гараж (с. Горяне), приватний будинок (с. Катеринівка);
            • у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), ванжний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі 3 га (сел. Борова).

              Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2373 людини.

              Удар рф по Сумщині: є загиблі та руйнування в житловому секторі12.09.25, 09:26 • 2854 перегляди

              Ольга Розгон

              СуспільствоВійна в Україні
              Олег Синєгубов
              Харківська область
              Шахед-136