На Харківщині росіяни ударним дроном атакували цивільне авто: поранено троє людей
Київ • УНН
Війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Шевченківській громаді Харківської області, поранивши трьох людей. Загалом за добу ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів регіону, постраждали 10 людей.
Війська рф вдарили ударним безпілотником по цивільному авто у Харківській області. В результаті атаки поранення отримали троє людей. Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківській громаді. Внаслідок ворожого удару в с. Сподобівка постраждали троє людей: 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік
Синєгубова підкреслив, що поранених госпіталізували, їм надається вся потрібна допомога.
Доповнення
Глава Харківської ОВА також зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей.
У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у с. Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у сел. Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 8 БпЛА типу «Герань-2»;
- 6 fpv-дронів;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, 9 приватних будинків, 8 господарчих споруд, гараж, аатомобіль (с. Грушівка); автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), гараж (с. Горяне), приватний будинок (с. Катеринівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), ванжний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі 3 га (сел. Борова).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2373 людини.
