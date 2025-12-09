Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду
Київ • УНН
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів. Уже під час повномасштабного вторгнення рф він через власний YouTube-канал поширював відео з виправданням дій держави-агресорки.
Завершено досудове розслідування щодо колишнього телеведучого Макса Назарова, який заперечував агресію рф та називав війну "сво", передає УНН.
Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів. Уже під час повномасштабного вторгнення рф він через власний YouTube-канал поширював відео з виправданням дій держави-агресорки
І хоч правоохоронці не називають імені телеведучого - очевидно, що йдеться про Макса Назарова.
Як повідомили прокурори, канал обвинуваченого мав понад 203 тисячі підписників. У 2023–2024 роках він переконував аудиторію, що росія "не є агресором", транслював проросійські наративи та називав війну проти України - "сво". Це відбувалося попри щоденні трагічні наслідки російських ударів по мирних містах.
Додамо
У січні 2025 року чоловікові повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду м. Києва.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.