Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів. Уже під час повномасштабного вторгнення рф він через власний YouTube-канал поширював відео з виправданням дій держави-агресорки.

Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду

Завершено досудове розслідування щодо колишнього телеведучого Макса Назарова, який заперечував агресію рф та називав війну "сво", передає УНН.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів. Уже під час повномасштабного вторгнення рф він через власний YouTube-канал поширював відео з виправданням дій держави-агресорки 

- зазначено у повідомленні Офісу Генпрокурора.

І хоч правоохоронці не називають імені телеведучого - очевидно, що йдеться про Макса Назарова.

Як повідомили прокурори, канал обвинуваченого мав понад 203 тисячі підписників. У 2023–2024 роках він переконував аудиторію, що росія "не є агресором", транслював проросійські наративи та називав війну проти України - "сво". Це відбувалося попри щоденні трагічні наслідки російських ударів по мирних містах.

Додамо

У січні 2025 року чоловікові повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Колишній ведучий "Наш" і "NewsOne" Назаров сплатив заставу та вийшов з-під варти

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду м. Києва.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ