Колишній ведучий "Наш" і "NewsOne" Назаров сплатив заставу та вийшов з-під варти
Київ • УНН
Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.
Ексведучий телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макс Назаров, якого підозрюють у виправдовуванні агресії рф проти України, сплатив заставу в 8,5 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.
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"Сплатив 20 березня близько 8,5 млн гривень", - повідомили у прокуратурі.
В прокуратурі додали, що 19 березня суд зменшив розмір застави з 12 млн гривень до 8,5 млн гривень. В Офісі генпрокурора уточнили, Назаров вийшов з-під варти та здав закордонний паспорт в ДМС. Має обовʼязки зʼявлятись за викликом та повідомляти про зміну місця проживання
Нагадаємо
Служба безпеки України зібрала докази і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.
Після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля, йдеться у матеріалах справи.
Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів". 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова.
В січні Солом'янський районний суд Києва відправив під варту ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макса Назарова з можливістю внести заставу обсягом 12 млн гривень.