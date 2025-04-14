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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Колишній ведучий "Наш" і "NewsOne" Назаров сплатив заставу та вийшов з-під варти

Київ • УНН

 • 8008 перегляди

Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.

Колишній ведучий "Наш" і "NewsOne" Назаров сплатив заставу та вийшов з-під варти

Ексведучий телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макс Назаров, якого підозрюють у виправдовуванні агресії рф проти України, сплатив заставу в 8,5 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі

"Сплатив 20 березня близько 8,5 млн гривень", - повідомили у прокуратурі.

В прокуратурі додали, що 19 березня суд зменшив розмір застави з 12 млн гривень до 8,5 млн гривень. В Офісі генпрокурора уточнили, Назаров вийшов з-під варти та здав закордонний паспорт в ДМС. Має обовʼязки зʼявлятись за викликом та повідомляти про зміну місця проживання

Нагадаємо

Служба безпеки України зібрала докази і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.

Після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля, йдеться у матеріалах справи.

Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів". 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова.

В січні Солом'янський районний суд Києва відправив під варту ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макса Назарова з можливістю внести заставу обсягом 12 млн гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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