Ексведучий каналів Медведчука та Мураєва отримав арешт із заставою в 12 мільйонів

Солом'янський районний суд Києва відправив під варту ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макса Назарова з можливістю внести заставу обсягом 12 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури колишньому ведучому одного із підсанкційних телеканалів, підозрюваному у виправдовуванні агресії рф проти України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 12 млн гривень", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів Медведчука та Мураєва Макса Назарова (справжнє імʼя Назар Діордіца).

Служба безпеки України зібрала докази і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.

Після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля, йдеться у матеріалах справи.

Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів". 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова.