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СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів Медведчука та Мураєва: про кого йдеться

Київ • УНН

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СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne". Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

Служба безпеки України поінформувала у суботу, що повідомила про підозру ексведучому телеканалів, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. За інформацією джерел УНН, ідеться про Макса Назарова.

Деталі

"Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву", - повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, "після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля".

"Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в рф. Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави. Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ", - розповіли у СБУ.

Тоді, як вказано, суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах москви.

"Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів", - зазначили у СБУ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.

Також за інформацією джерел УНН, сьогодні зранку СБУ провела обшуки у Макса Назарова.

Фігурантам загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

"Політексперт" із медіапулу Медведчука, адмін YouTube-каналів і не тільки: СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів01.11.24, 16:11 • 15685 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
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