СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

Служба безопасности Украины сообщила в субботу, что сообщила о подозрении бывшему ведущему телеканалов, принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. По информации источников УНН, речь идет о Максе Назарове.

Детали

"Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила заключения независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, "после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге YouTube, где продолжил распространять нарративы кремля".

"Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть которых сейчас скрывается в рф. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию россии против Украины, а также военные преступления российских войск, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ", - рассказали в СБУ.

Тогда, как указано, суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но позже блогер продолжил подрывную деятельность в интересах москвы.

"Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и раскачивали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров", - отметили в СБУ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерности, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также по информации источников УНН, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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