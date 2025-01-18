СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

ukenru
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
07:00 • 111304 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 129154 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 118577 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 143297 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 119173 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 111311 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 114238 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 106764 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 165701 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 122367 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

18 января, 03:05 • 108312 просмотра
В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара

В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара

18 января, 03:55 • 82825 просмотра
В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар - что известно об инциденте

В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар - что известно об инциденте

18 января, 04:12 • 69470 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 108016 просмотра
Количество жертв в результате атаки в Шевченковском районе Киева возросло: 3 погибших

Количество жертв в результате атаки в Шевченковском районе Киева возросло: 3 погибших

18 января, 04:40 • 48716 просмотра
публикации
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

07:00 • 111304 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 108016 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 143297 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 165701 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 159232 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 129154 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 109551 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 121275 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 164243 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 166888 просмотра
Актуальное
СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

Read in English

СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности бывшего ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины сообщила в субботу, что сообщила о подозрении бывшему ведущему телеканалов, принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. По информации источников УНН, речь идет о Максе Назарове.

Детали

"Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила заключения независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, "после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге YouTube, где продолжил распространять нарративы кремля".

"Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть которых сейчас скрывается в рф. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию россии против Украины, а также военные преступления российских войск, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ", - рассказали в СБУ.

Тогда, как указано, суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но позже блогер продолжил подрывную деятельность в интересах москвы.

"Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и раскачивали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров", - отметили в СБУ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерности, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также по информации источников УНН, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Политэксперт" из медиапула Медведчука, админ YouTube-каналов и не только: СБУ задержала еще 10 вражеских агитаторов01.11.24, 16:11 • 15455 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
youtubeYouTube

Обратиться по вопросам размещения рекламы