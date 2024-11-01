"Политэксперт" из медиапула Медведчука, админ YouTube-каналов и не только: СБУ задержала еще 10 вражеских агитаторов
Киев • УНН
В четырех областях Украины задержана группа лиц, которые работали на срыв мобилизации и оправдывали агрессию рф. Задержанным грозит ответственность за госизмену и препятствование деятельности ВСУ.
Служба безопасности сорвала новые попытки российских спецслужб расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах Украины. Среди них - «политэксперт» из медиапула Медведчука, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По результатам комплексных мероприятий в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях задержаны 10 вражеских агитаторов, которые работали на срыв мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ.
На Киевщине:
задержан «политэксперт», который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука, где регулярно продвигал нарративы кремля.
Злоумышленник входил в агентурную сеть фсб, которую координировал главный редактор Интернет-сайта «ПолитНавигатор» Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту вражескую ячейку. Тогда были задержаны двое участников российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено о заочном подозрении.
После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевской области «залег на дно» и пытался скрываться от правосудия, используя различные места жительства в Украине.
В Виннице:
разоблачили 39-летнего администратора нескольких каналов в Ютубе и Телеграме, который проводил онлайн-консультации относительно того как сопротивляться законным действиям ТЦК. Кроме того, как свидетельствуют материалы производства, фигурант присваивал средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.
На Житомирщине:
задержаны три корреспондента местного ТГ-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов.
Также фигуранты «сливали» в чат геолокации патрулей и мобильных блокпостов украинских военных и правоохранителей.
В Черниговской области:
заблокирована подрывная деятельность 31-летнего администратора Телеграмм-канала и четырех его приспешников, которые распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.
Добавим
На основании полученных доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
▪️ чч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях под процессуальным руководством Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областных прокуратур.
СБУ разоблачила еще 12 администраторов Viber и Telegram-каналов, которые срывали мобилизацию: что им грозит30 октября 2024, 14:08 • 17983 просмотра