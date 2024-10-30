СБУ разоблачила еще 12 администраторов Viber и Telegram-каналов, которые срывали мобилизацию: что им грозит
Киев • УНН
Служба безопасности разоблачила администраторов Viber и Telegram каналов, которые распространяли локации ВСУ и блокпостов. Шестерым подозреваемым грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности военных.
Служба безопасности разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов Вайбер и Телеграмм каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ, передает УНН со ссылкой на СБУ.
На Прикарпатье:
СБУ заблокировала деятельность сразу 10 жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Вайбере. Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных Сил и правоохранителей.
На Днепропетровщине:
подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Телеграмм-канала, который призывал свою аудиторию скрываться от призыва и способствовать уклонистам.
Также фигурант создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были присылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.
На Львовщине:
разоблачен и сообщено о подозрении местному жителю, который "подсвечивал" локации украинских военных, в частности представителей ТЦК на территории западного региона.
Для распространения закрытых сведений он специально администрировал свою анонимную группу в Вайбере.
Добавим
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности уже сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям против Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.