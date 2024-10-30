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СБУ викрила ще 12 адміністраторів Viber і Telegram-каналів, які зривали мобілізацію: що їм загрожує

Київ • УНН

 • 20013 перегляди

Служба безпеки викрила адміністраторів Viber і Telegram каналів, які поширювали локації ЗСУ та блокпостів. Шістьом підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності військових.

СБУ викрила ще 12 адміністраторів Viber і Telegram-каналів, які зривали мобілізацію: що їм загрожує

Служба безпеки викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ, передає УНН із посиланням на СБУ.

На Прикарпатті:

СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Дніпропетровщині:

підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам.

Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Львівщині:

викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який "підсвічував" локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону.

Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.

Додамо

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Львівській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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