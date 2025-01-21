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Экс-ведущий каналов Медведчука и Мураева получил арест с залогом в 12 миллионов

Киев  •  УНН

 • 7033 просмотра

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Суд избрал меру пресечения для Макса Назарова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 12 млн грн. СБУ подозревает его в оправдании агрессии РФ против Украины.

Соломенский районный суд Киева отправил под стражу экс-ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne» Макса Назарова с возможностью внести залог в размере 12 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

«По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры бывшему ведущему одного из подсанкционных телеканалов, подозреваемому в оправдании агрессии РФ против Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 12 млн гривен», - говорится в сообщении.

Дополнение

СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову (настоящее имя Назар Диордица).

Служба безопасности Украины собрала доказательства и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.

После начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля, говорится в материалах дела.

Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских «политэкспертов». 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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