Экс-ведущий каналов Медведчука и Мураева получил арест с залогом в 12 миллионов
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения для Макса Назарова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 12 млн грн. СБУ подозревает его в оправдании агрессии РФ против Украины.
Соломенский районный суд Киева отправил под стражу экс-ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne» Макса Назарова с возможностью внести залог в размере 12 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
«По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры бывшему ведущему одного из подсанкционных телеканалов, подозреваемому в оправдании агрессии РФ против Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 12 млн гривен», - говорится в сообщении.
Дополнение
СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову (настоящее имя Назар Диордица).
Служба безопасности Украины собрала доказательства и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.
После начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля, говорится в материалах дела.
Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских «политэкспертов». 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова.