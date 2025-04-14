Бывший ведущий "Наш" и "NewsOne" Назаров заплатил залог и вышел из-под стражи

Экс-ведущий телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров, которого подозревают в оправдании агрессии рф против Украины, уплатил залог в 8,5 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали

"Уплатил 20 марта около 8,5 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что 19 марта суд уменьшил размер залога с 12 млн гривен до 8,5 млн гривен. В Офисе генпрокурора уточнили, Назаров вышел из-под стражи и сдал загранпаспорт в ГМС. Имеет обязанности являться по вызову и сообщать об изменении места жительства

Напомним

Служба безопасности Украины собрала доказательства и получила заключения независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.

После начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля, говорится в материалах дела.

Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов". 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова.

В январе Соломенский районный суд Киева отправил под стражу экс-ведущего телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макса Назарова с возможностью внести залог в размере 12 млн гривен.