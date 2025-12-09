Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд

$42.070.01
49.020.03
ukenru
Эксклюзив
10:26 • 2048 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 21693 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 17833 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 24687 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36099 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31738 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34054 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31982 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33797 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 51055 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
79%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 15680 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 19184 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 11427 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 4674 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 5216 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 21695 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14457 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 51055 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 46511 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 46116 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Донецкая область
Село
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 4792 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21530 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58056 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64232 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74349 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
YouTube
Time (журнал)

Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего подсанкционных каналов. Уже во время полномасштабного вторжения рф он через собственный YouTube-канал распространял видео с оправданием действий государства-агрессора.

Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего телеведущего Макса Назарова, который отрицал агрессию рф и называл войну "сво", передает УНН.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего подсанкционных каналов. Уже во время полномасштабного вторжения РФ он через собственный YouTube-канал распространял видео с оправданием действий государства-агрессора 

- указано в сообщении Офиса Генпрокурора.

И хотя правоохранители не называют имени телеведущего - очевидно, что речь идет о Максе Назарове.

Как сообщили прокуроры, канал обвиняемого имел более 203 тысяч подписчиков. В 2023–2024 годах он убеждал аудиторию, что россия "не является агрессором", транслировал пророссийские нарративы и называл войну против Украины - "сво". Это происходило несмотря на ежедневные трагические последствия российских ударов по мирным городам.

Добавим

В январе 2025 года мужчине сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Бывший ведущий "Наш" и "NewsOne" Назаров заплатил залог и вышел из-под стражи14.04.25, 15:26 • 8485 просмотров

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский районный суд г. Киева.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев