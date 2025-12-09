Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд
Киев • УНН
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего подсанкционных каналов. Уже во время полномасштабного вторжения рф он через собственный YouTube-канал распространял видео с оправданием действий государства-агрессора.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего телеведущего Макса Назарова, который отрицал агрессию рф и называл войну "сво", передает УНН.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего подсанкционных каналов. Уже во время полномасштабного вторжения РФ он через собственный YouTube-канал распространял видео с оправданием действий государства-агрессора
И хотя правоохранители не называют имени телеведущего - очевидно, что речь идет о Максе Назарове.
Как сообщили прокуроры, канал обвиняемого имел более 203 тысяч подписчиков. В 2023–2024 годах он убеждал аудиторию, что россия "не является агрессором", транслировал пророссийские нарративы и называл войну против Украины - "сво". Это происходило несмотря на ежедневные трагические последствия российских ударов по мирным городам.
Добавим
В январе 2025 года мужчине сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский районный суд г. Киева.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.