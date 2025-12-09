росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 894 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 3050 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 12946 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 23349 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 18698 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 25373 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 36475 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32009 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34137 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32045 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
79%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53 • 16359 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 19850 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 12109 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 5492 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 6522 перегляди
Публікації
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 12949 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 23353 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 51767 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 47214 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 46767 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Італія
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Село
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 5800 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 21845 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 58376 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 64503 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 74619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
YouTube

росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Російські ударні дрони атакували об'єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз 9 грудня. Ворог цілив у критично важливе обладнання, зафіксовано пошкодження, але постраждалих немає.

росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз
naftogaz.com

росія вчергове атакувала дронами газову інфраструктуру в Україні, є руйнування, фахівці працюють над відновленням, повідомили у вівторок у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Під ранок 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців. На щастя, постраждалих немає. Водночас зафіксовано пошкодження

- повідомили у Нафтогазі.

Фахівці компанії та оперативні служби, як вказано, "уже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів". "Працівники Нафтогаз зараз займаються ліквідацією наслідків усіх попередніх російських атак на газову інфраструктуру. Дякую кожному і кожній", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів 04.12.25, 11:28 • 3460 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Нафтогаз України
Україна