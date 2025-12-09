росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз
Київ • УНН
Російські ударні дрони атакували об'єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз 9 грудня. Ворог цілив у критично важливе обладнання, зафіксовано пошкодження, але постраждалих немає.
росія вчергове атакувала дронами газову інфраструктуру в Україні, є руйнування, фахівці працюють над відновленням, повідомили у вівторок у Групі Нафтогаз, пише УНН.
Під ранок 9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців. На щастя, постраждалих немає. Водночас зафіксовано пошкодження
Фахівці компанії та оперативні служби, як вказано, "уже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів". "Працівники Нафтогаз зараз займаються ліквідацією наслідків усіх попередніх російських атак на газову інфраструктуру. Дякую кожному і кожній", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів 04.12.25, 11:28 • 3460 переглядiв