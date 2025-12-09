россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть разрушения - Нафтогаз
Киев • УНН
Российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз 9 декабря. Враг целился в критически важное оборудование, зафиксированы повреждения, но пострадавших нет.
россия в очередной раз атаковала дронами газовую инфраструктуру в Украине, есть разрушения, специалисты работают над восстановлением, сообщили во вторник в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Под утро 9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Враг целился в критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев. К счастью, пострадавших нет. В то же время зафиксированы повреждения
Специалисты компании и оперативные службы, как указано, "уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы поврежденных объектов". "Сотрудники Нафтогаза сейчас занимаются ликвидацией последствий всех предыдущих российских атак на газовую инфраструктуру. Спасибо каждому и каждой", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
