3 декабря, 23:09 • 15095 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26487 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 28903 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40184 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46782 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25778 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28991 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26007 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25843 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31059 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена из-за российских атак: без тепла остались более 40 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Из-за обстрелов российскими оккупантами Херсонской ТЭЦ более 40 тысяч жителей города остались без тепла. Станция получила серьезные разрушения, продолжается поиск альтернативных способов обогрева и переговоры с партнерами по обеспечению населения обогревателями.

Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена из-за российских атак: без тепла остались более 40 тысяч абонентов

Из-за обстрелов Херсонской ТЭЦ российскими оккупантами более 40 тысяч жителей города остались без тепла. Станция получила серьезные разрушения, и сейчас идет поиск альтернативных способов обогрева для населения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В последние дни российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, получил серьезные разрушения: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения

- говорится в сообщении.

Из-за этого работу ТЭЦ приостановили, и без тепла остались 470 домов. Это более 40,5 тысячи абонентов.

Прокудин отметил, что из-за этого собирается оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", – написал он. 

В городе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными. 

В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света04.12.25, 09:39

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон