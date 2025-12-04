Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена из-за российских атак: без тепла остались более 40 тысяч абонентов

Из-за обстрелов Херсонской ТЭЦ российскими оккупантами более 40 тысяч жителей города остались без тепла. Станция получила серьезные разрушения, и сейчас идет поиск альтернативных способов обогрева для населения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В последние дни российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, получил серьезные разрушения: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения - говорится в сообщении.

Из-за этого работу ТЭЦ приостановили, и без тепла остались 470 домов. Это более 40,5 тысячи абонентов.

Прокудин отметил, что из-за этого собирается оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", – написал он.

В городе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными.

